Фигурист Славик Айрапетян стал 6-м в турнире в Люксембурге

Член сборной Армении по фигурному катанию Славик Айрапетян принял участие в международном турнире в Люксембурге. Как сообщает «Арменпресс» , по сумме двух программ Айрапетян набрал 190,97 очков и среди 15 участников занял 6-е место. Золотую медаль получил представитель Швеции Александр Майоров.

В предстоящем первенстве мира по фигурному катанию в Милане Армению представит танцевальная пара Славик Айрапетян и Симона Сенекал-Тима Карапетян. Первенство мира по фигурному катанию пройдет с 19 по 25 марта.