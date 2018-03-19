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Фигурист Славик Айрапетян стал 6-м в турнире в Люксембурге


Член сборной Армении по фигурному катанию Славик Айрапетян принял участие в международном турнире в Люксембурге. Как сообщает «Арменпресс», по сумме двух программ Айрапетян набрал 190,97 очков и среди 15 участников занял 6-е место. Золотую медаль получил представитель Швеции Александр Майоров.

В предстоящем первенстве мира по фигурному катанию в Милане Армению представит танцевальная пара Славик Айрапетян и Симона Сенекал-Тима Карапетян. Первенство мира по фигурному катанию пройдет с 19 по 25 марта.


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