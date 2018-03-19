Делегация Сената Польши воздала дань уважения памяти жертв Геноцида

Делегация комитета по внешним отношениям и связям с Евросоюзом Сената Польши, в сопровождении руководителя группы дружбы Армения-Польша парламента Армении Ваана Арутюняна, члена постоянной комиссии по внешним отношениям НС Армении Ширака Торосяна и Чрезвычайного и Полномочного посла Польши в Армении Павла Чеплака, 18 марта посетили Мемориальный комплекс Цицернакаберд.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по общественным связям НС, председатель комитета по внешним отношениям и связям с Евросоюзом Сената Польши Марек Роцки и члены возглавляемой им делегации возложили, от имени Сената Польши, венок к мемориалу Геноцида армян 1915 года, положили цветы перед Вечным огнем и молчанием почтили помять Святых мучеников.

Гости посетили также Музей-институт Геноцида армян, ознакомились с документами и экспонатами, сделали записи в книге гостей.

Марек Роцки, выразив соболезнование армянскому народу, отметил, что в прошлом столетии в отношении армянского и польского народов были совершены жестокие преступления, и добавил, что надо сделать все, чтобы новое поколение двух стран могло мирно строить свое будущее.

“Я впечатлен. Отсюда очень трудно выйти равнодушным”, - сказал Марек Роцки.