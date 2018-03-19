Полотна Врубеля ожили на сцене Театра оперы и балета

В рамках программы мероприятий под названием «Возвращение похищенного «Врубеля» 16 марта в Государственном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна была представлена литературно-музыкальная композиция «Лермонтов-Рубинштейн-Врубель», насыщенная современными анимационными решениями.

В композицию вошли отрывки из поэмы М. Лермонтова «Демон» и одноименной оперы А. Рубинштейна, которые сопровождались иллюстрациями Врубеля. Она была посвящена истории создания картины «Демон и ангел с душой Тамары» и ее современной одиссее.

Особенностью композиции были картины Врубеля в трехмерном формате, что позволяло зрителям полностью погрузиться в мир, созданный поэтом и композитором.

Впервые в разных музеях были собраны все иллюстрации к «Демону» и создан цельный анимационный образ, дополняющий слово и музыку.

Как передает «Арменпресс», композиция стала реальностью благодаря спонсорству «Ростелекома». В дальнейшем эти анимации будут выставлены в музее.

В результате сотрудничества с Музеем русского искусства новые технологические решения разработаны и там: благодаря анимации и дополненной реальности герои полотен Врубеля ожили и стали двигаться. Во весь период выставки посетители музея смогут не только видеть, но и снимать и сохранить ожившие картины.

«Подобная техника и технологии применяются в Армении впервые и стали заметным явлением для всех любителей искусства», - сказал генеральный директор «Ростелеком- Армения» А. Фарамазян.

«Эта композиция - лучший пример сотрудничества двух очагов культуры и сферы новых технологий. Она переносит зрителя в магический мир «Демонианы», не оставляя никого равнодушным», - директор Музея русского искусства Марине Мкртчян.