Парламент Китая утвердил новый состав правительства страны

Делегаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в понедельник утвердили новый состав Госсовета КНР, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, обновленный кадровый состав реформированного кабинета представил на рассмотрение законодателей утвержденный в воскресенье глава правительства Ли Кэцян.

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Должность первого вице-премьера Госсовета получил экс-глава парткома Шанхая, член Постоянного комитета Политбюро Хань Чжэн.

Другими заместителями главы правительства стали члены Политбюро: экс-глава Отдела Единого фронта ЦК Сунь Чуньлань, экс-глава парткома провинции Гуандун (Южный Китай) Ху Чуньхуа и ведущий советник председателя КНР Си Цзиньпина по экономике - Лю Хэ. Ожидается, что на посту вице-премьера он будет курировать деятельность финансово-экономического блока нового кабинета министров.

Членами Госсовета КНР стали Ван Юн (без портфеля), министр иностранных дел Ван И, глава минобороны Вэй Фэнхэ, секретарь Госсовета Сяо Цзе и министр общественной безопасности Чжао Кэчжи.

Возглавлявший Народный банк Китая на протяжении 16 последних лет Чжоу Сяочуань по итогам последних перестановок в Госсовете покинул свой пост. Преемником на этой должности стал его бывший заместитель - И Ган.

Ранее парламент Китая одобрил крупномасштабную реформу Госсовета. Новый состав правительства насчитывает 26 ведомств министерского уровня, среди них семь новых министерств, структура и задачи еще четырех ведомств были оптимизированы. Главой контрольно-ревизионного управления вновь стала Ху Цзэцзюнь, пост председателя Государственного комитета по развитию и реформе в новом кабинете сохранил Хэ Лифэн. Портфель министра коммерции остался у Чжун Шаня.