Принятие присяги Арменом Саргсяном предусматривается провести в СКК им. К. Демирчяна

Национальное собрание Армении обсудит процедуру принятия присяги новоизбранного президента Республики Армения Армена Саргсяна. Как сообщает «Арменпресс», вопрос включен в повестку дня заседания совета НС.

Согласно проекту решения, специальное заседание Национального собрания, посвященное вступлению в должность Президента Республики, состоится 9 апреля 2018, в 12.00, в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна.

Порядок регистрации и регистрацию депутатов Национального собрания определяет и организует счетная комиссия Национального собрания. Список приглашенных лиц утверждает председатель Национального собрания. После вступительной речи председательствующего, в зал вносятся государственный флаг Республики Армения, символ президентской власти, оригинал Конституции Республики Армения и Святое Евангелие.

Возложив руки на Конституцию Республики Армения и Святое Евангелие, новоизбранный Президент Республики принимает присягу. Предусмотрены выступления Католикоса всех Армян и новоизбранного Президента Республики. По завершению выступлений, из зала выносятся государственный флаг Республики Армения, символ президентской власти, оригинал Конституции Республики Армения и Святое Евангелие, после чего заседание считается закрытым.