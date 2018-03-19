В заседании политкомиссии ПА Франкофонии в Ереване примут участие 50 зарубежных политических деятеля

В Армении с 19 по 21 марта будут 50 государственных и политических деятелей, члены комиссии по политическим вопросам Парламентской Ассамблеи Франкофонии 27-ми стран мира. Как сообщает «Арменпресс», об этом в соцсетях написала депутат Национального собрания Армении Маргарит Есаян, по приглашению которой они прибудут.

“В Ереване будет проведено очередное заседание политической комиссии, дни будут очень насыщены, а следовательно, должна попросить СМИ оперативно освещать эту важную работу… Работы комиссии будут проходить исключительно на французском языке, это рабочий язык организации Франкофония и нормальный рабочий процесс. Параллельного перевода не будет, его никогда не бывает, поскольку рабочим языком международной организации Франкофония во всех уголках мира был и остается французский. Следовательно, готова быть полезной всем вам. Это серьезный экзамен перед 17-м саммитом международной организации Франкофонии, который мы обязаны с честью сдать”, - написала депутат Национального собрания Армении Маргарит Есаян.