Новичок национальной сборной Армении по футболу Бриаско-Балекян уже в Ереване.

Как сообщает «Арменпресс», прибывшего из Аргентины футболиста фанаты приветствовали в аэропорту и сфотографировались с ним на память.

Бриаско-Балекян родился в 1996 г. Он впервые получает приглашение играть в национальной сборной Армении. Футболист является центральным нападающим, его рост 182 см. За два сезона игры в “Атлетико Уракан” он сыграл, в общей сложности, 1644 мин. и забил 4 гола. Главный тренер сборной А. Петросян пригласил 13 футболистов, играющих за рубежом, для участия в товарищеских встречах.

24 марта в 18:00 на Республиканском стадионе состоится товарищеский матч Армения-Эстония, а 27 марта в 19:00 там же пройдет игра с Литвой.