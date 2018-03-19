Э. Шармазанов ожидает динамического развития армяно-российских отношений во время последующего правления В. Путина

Вице-спикер НС РА Э. Шармазанов уверен, что армяно-российские отношения в новый срок президентства В. Путина будут динамично развиваться во всех сферах. В беседе с «Арменпресс» он отметил, что армяно-российские отношения динамично развивались при всех сроках его президентства.

«Ощутимый прогресс был заметен и в десятилетие президентства С. Саргсяна, когда в России президентом был В. Путин. Мы стали членом ЕАЭС, был продлен договор о пребывании российской военной базы, укреплялось сотрудничество в ОДКБ».

Он уверен, что и в будущем союзнические отношения между нашими странами будут развиваться во всех сферах – политической, экономической, военной, культурной…

Вице-спикер подчеркнул, что развитие армяно-российских отношений является выгодным для Армении и армянского народа.

18 марта на выборах президента России действующий президент Владимир Путин по предварительным подсчетам набрал 76,67% голосов. За него проголосовали 54,4 млн. человек, что на 5,1 млн. больше чем в 2004 г. Кроме того, за него голосов было подано больше, чем за всех остальных кандидатов вместе взятых.