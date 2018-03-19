Kарен Карапетян ознакомился в Армавирской области с программами разведения страусов и закладки фисташковых садов

Премьер-министр РА Карен Карапетян 17 марта посетил Армавирскую область, где ознакомился с ходом реализации различных инвестиционных программ. Об этом сообщили «Арменпресс» в службе информации правительства.

Премьер, в частности, посетил основанную в Пшатаване ферму по разведению страусов. Премьеру рассказали, что с 2008 г. в результате осуществленных инвестиций довели число страусов до 500 голов. С конца прошлого года запущено производство бастурмы, суджуха и каурмы. Вся продукция пока реализуется на армянском рынке, но ведется работа и по организации экспорта.

К. Карапетян приветствовал инициативу и предложил сотрудничать с фондом «Деловая Армения» (Фонд развития Армении) для стимулирования экспорта.

Премьер затем посетил общину Артамет, где армяне-инвесторы из Ирана реализуют большую программу закладки фисташковых садов. По инвестиционной программе на 10 мнл долларов будет заложено 590 га с капельным орошением. Вся продукция пойдет на экспорт.

К. Карапетян подчеркнул, что правительство готово использовать свои возможности для помощи в реализации программы и организации экспорта.

Премьер-министр побывал также на винодельческой компании в Сардарапате, ознакомился с ее работой и планами. На предприятии установлено современное германское оборудование, заключены договоры на поставку винограда из Армавирской и Вайоцдзорской областей, будет увеличена площадь собственных виноградников с капельным орошением, увеличен ассортимент вин, а также их экспорт. Пока они реализуются в Армении, вывозятся в Россию и Нидерланды. Проводится работа по расширению экспортного рынка.