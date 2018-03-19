Армянские и польские парламентарии обсудят отношения Армения-ЕС и вопросы региональной безопасности

В Армении началось совместное заседание постоянной комиссии по внешним сношениям НС РА и комитета по внешним сношениям и связям с ЕС Сената Польши.

Как сообщает «Арменпресс», в начале заседания председатель постоянной комиссии по внешним сношениям НС А. Ашотян отметил, что внешнеполитическая повестка Армении насыщенна и разнообразна, а целью данной встречи является укрепление армяно-польских отношений.

«Армения и Польша всегда стремились к достижению независимости. Проживая в сложном регионе, мы очень хорошо знаем, какую цену нужно платить за нее», - отметил Ашотян.

Он добавил, что отношения Армении и Польши основаны на взаимном доверии и дружбе, выразив надежду, что совместное заседание двух комиссий будет способствовать их укреплению и углублению.

Председатель комитета по внешним отношениям и связям с ЕС Сената Польши Марек Роцки в своей речи отметил важность развития и укрепления армяно-польских отношений: «Мы также знаем, какова цена и ценность независимости, насколько важно иметь независимое государство для самостоятельного представления своей страны в мире. Для нас также очень важно пребывание армян на польской земле», - сказал М. Роцки.

Председатель постоянной комиссии по внешним сношениям НС А. Ашотян сообщил, что на заседании будут обсуждаться отношения Армения – ЕС, вопросы региональной безопасности, а также армяно-польские отношения. По итогам заседания стороны примут совместное заявление.