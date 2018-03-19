В общине Зангакатун осуществлено освещение улиц общей протяженностью 3,5 км

В общине Зангакатун Араратской области осуществлены работы по освещению улиц общей протяженностью 3,5 км с применением энергосберегающих ламп.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами рассказал председатель Армянского отделения Всемирного фонда природы (WWF-Армения) Карен Манвелян: «Это была одна из приоритетных задач. Если село готово сотрудничать с нами в охране природы, мы заключим с ним договор на 10 лет и предоставим деньги на реализацию некоторых природоохранных программ, а также на разовые инициативы. На эти деньги они смогут закупить оборудование, создать два рабочих места – будут выбраны попечители природы. Они 10 лет будут получать зарплату, им будет выделен автомобиль и все необходимое оборудование».

В селе живет 1170 человек. В общине есть проблемы с орошением, питьевой водой, дорогами, сельхозтехникой. В рамках программы освещения села установлены 85 светильников и 36 столбов электропередачи.