Американские разведывательные ведомства установили с Северной Кореей неофициальный контакт, по которому возможна передача информации, как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Как сообщили собеседники телеканала, главные усилия в этом направлении предпринимает ЦРУ, ведомство выступает за установление прямого канала передачи информации. Как отмечает телеканал, директор ЦРУ Майк Помпео, недавно выдвинутый президентом на пост госсекретаря, поддерживает такой тип "тихой дипломатии", которая ведется по секретным каналам, в обход дипломатического канала, установленного госдепартаментом через ООН.