В Вашингтоне начинается второе заседание совета по торговле и инвестициям Армения- США

19 марта в Вашнгтоне состоится второе заседание совета по торговле и инвестициям Армения-США.

Для участия в работе совета в США прибыла делегация, во главе с заместителем министра экономического развития и инвестиций РА О. Азизяном.

Как сообщили «Арменпресс» в службе информации министерства, в составе делегации представители МИД, государственной службы безопасности пищевых продуктов минсельхоза, министерства труда и по социальным вопросам, Комитета по госдоходам РА.

На заседании будут обсуждаться вопросы расширения двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в рамках заседания предполагается провести круглый стол с участием представителей деловых кругов обеих стран.

«Заседание 19 марта свидетельствует об углублении наших отношений. Прогресс очевиден: в 2017 г. зафиксирован рост торгового оборота на 42%. Это шаг вперед по снятию препятствий товарооборота и увеличению инвестиций», - сказал посол США с Армении Ричард Миллз.

«На заседании мы обсудим действующий порядок, рассмотрим возможности облегчения торговли для ее стимуляции. Представим нашу инвестиционную среду, работы по ее улучшению – все то, что сделает инвестиции в Армении более привлекательными для американских компаний», - отметил О. Азизян.