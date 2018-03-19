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В Вашингтоне начинается второе заседание совета по торговле и инвестициям Армения- США


19 марта в Вашнгтоне состоится второе заседание совета по торговле и инвестициям Армения-США.

Для участия в работе совета в США прибыла делегация, во главе с заместителем министра экономического развития и инвестиций РА О. Азизяном.

Как сообщили  «Арменпресс» в службе информации министерства, в составе делегации представители  МИД, государственной службы безопасности пищевых продуктов минсельхоза, министерства труда и по социальным вопросам, Комитета по госдоходам РА.

На заседании будут обсуждаться вопросы расширения двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в  рамках заседания предполагается провести круглый стол с участием представителей деловых кругов обеих стран.

 «Заседание 19 марта свидетельствует об углублении наших отношений. Прогресс очевиден: в 2017 г. зафиксирован рост торгового оборота на 42%. Это шаг вперед по снятию препятствий товарооборота и увеличению инвестиций», - сказал посол США с Армении Ричард Миллз.

 «На заседании мы обсудим действующий порядок, рассмотрим возможности облегчения торговли для ее стимуляции. Представим нашу инвестиционную среду, работы по ее улучшению – все то, что сделает инвестиции в Армении более привлекательными для американских компаний», - отметил О. Азизян.




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