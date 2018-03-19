У сотрудника службы безопасности УИУ «Артик» обнаружены запрещенные пакеты

Сотрудники УИУ «Артик» МЮ РА, 19 марта в 09:30, реализуя оперативную информацию, при приеме-сдачи дежурства в комнате для досмотра, при обыске специалиста 2-ого класса отдела обеспечения безопасности К.В. обнаружили у него пакет, завернутый в прозрачную липкую ленту.

Как сообщили «Арменпресс» в службе информации Управления по исполнению наказаний МЮ РА, в пакете были 13 более маленьких пакетиков общим весом в 14,2 гр., один пакетик, завернутый в салфетку весом 1,5 гр., 10 круглых таблеток весом 1,8 гр., черная масса весом 6,6 гр. и 1 шприц с 6 млг прозрачной жидкости.

Обнаруженные материалы отправлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело, проводится предварительное расследование.