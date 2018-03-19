Reuters: неизвестные напали на посольство Турции в Дании
Неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью посольство Турции в Дании в понедельник утром. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.
По его сведениям, фасаду здания в Копенгагене нанесен незначительный ущерб, пострадавших нет.
Полиция ведет расследование инцидента.
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