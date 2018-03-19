Время в Ереване: 11:07:36,   19 Март

Reuters: неизвестные напали на посольство Турции в Дании


Неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью посольство Турции в Дании в понедельник утром. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

По его сведениям, фасаду здания в Копенгагене нанесен незначительный ущерб, пострадавших нет.

Полиция ведет расследование инцидента.


 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации