Reuters: неизвестные напали на посольство Турции в Дании

Неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью посольство Турции в Дании в понедельник утром. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

По его сведениям, фасаду здания в Копенгагене нанесен незначительный ущерб, пострадавших нет.

Полиция ведет расследование инцидента.



