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Корабль военно-морских сил США Oak Hill прибыл в порт Батуми


Десантный корабль Шестого оперативного флота военно-морских сил США Oak Hill (LSD 51) прибыл в порт Батуми, как передает Арменпресс, об этом  сообщает пресс-служба администрации правительства Аджарии. Oak Hill никогда прежде не заходил в территориальные воды Грузии.

Ожидается, что в ближайшее время американский корабль посетит еще несколько портов в черноморском регионе и будет задействован в двусторонних учениях США с союзниками и флотами стран-партнеров. Цель этих мероприятий – укрепление безопасности и стабильности в Черноморском регионе, усиление готовности и военно-морских возможностей стран-членов и союзников по НАТО.


Капитан Oak Hill – Филипп Найт. В экипаж корабля входит 22 офицера и 400 человек персонала. Судно покинет Батуми 20 марта.




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