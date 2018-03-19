Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не планирует каких-то конституционных реформ.

"Пока я никаких реформ не планирую конституционных", - заявил Путин журналистам, отвечая на вопрос, не планирует ли он проводить какую-либо конституционную реформу, которая могла бы быть связана с перераспределением полномочий между ветвями власти, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Владимир Путин назвал смешным вопрос о том, допускает ли он возможность переизбираться на этот пост в 2030 году.

"Послушайте, мне кажется то, что вы говорите - это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до ста лет здесь буду сидеть? Нет", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.