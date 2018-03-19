Президент Арцаха посетил армянские церкви Вашингтона
09:40, 19 Март, 2018
Президент Республики Арцаха Бако Саакян, находящийся в США с рабочим визитом, 18 марта посетил армянские церкви Св. Марии и Св. Креста в Вашингтоне, присутствовал на литургии, встретился с представителями церковного совета и местной армянской общины.
Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации администрации президента Арцаха.
В теплой и непринужденной обстановке были обсуждены вопросы развития республики, связи Арцах-Диаспора и ряд аналогичных проблем.
Президент Б. Саакян отметил важность роли вашингтонской общины в диаспоре, выразив признательность за постоянную поддержку Арцаха.