Президент Арцаха посетил армянские церкви Вашингтона

Президент Республики Арцаха Бако Саакян, находящийся в США с рабочим визитом, 18 марта посетил армянские церкви Св. Марии и Св. Креста в Вашингтоне, присутствовал на литургии, встретился с представителями церковного совета и местной армянской общины.

Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации администрации президента Арцаха.

В теплой и непринужденной обстановке были обсуждены вопросы развития республики, связи Арцах-Диаспора и ряд аналогичных проблем.

Президент Б. Саакян отметил важность роли вашингтонской общины в диаспоре, выразив признательность за постоянную поддержку Арцаха.