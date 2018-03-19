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Президент Арцаха посетил армянские церкви Вашингтона


Президент Республики Арцаха Бако Саакян, находящийся в США  с рабочим визитом, 18 марта посетил армянские церкви Св. Марии и Св. Креста в Вашингтоне, присутствовал на литургии, встретился с представителями церковного совета и местной армянской общины.

Об этом  «Арменпресс» сообщили в службе информации администрации президента Арцаха.

В теплой и непринужденной обстановке были обсуждены вопросы развития республики, связи Арцах-Диаспора и ряд аналогичных проблем.

Президент Б. Саакян отметил важность роли вашингтонской общины в диаспоре, выразив признательность за постоянную поддержку Арцаха.




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