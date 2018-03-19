ЦИК: после обработки 99% протоколов Путин набирает 76,67%

Действующий глава государства Владимир Путин набирает 76,67% голосов на выборах президента после обработки 99,75% бюллетеней. Об этом следует из данных ЦИК.



Путин заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него отдали свои голоса 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Кроме того, за него проголосовало больше, чем за всех остальных кандидатов вместе взятых и тех, кто не пришел на выборы.

Глава государства поздравил сторонников с победой на выборах и добавил, что его команда смогла показать достойный результат.

"Очень важно сделать так, чтобы люди вам поверили, чтобы люди чувствовали искренность, что все, что вы говорите, идет от души, искренне. И вам это удалось", — сказал он на встрече в предвыборном штабе.

Путина уже поздравили некоторые мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, кубинского лидера Рауля Кастро и президента Сербии Александра Вучича.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,79 процента, на третьем месте — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66 процента.

Далее идет телеведущая Ксения Собчак с 1,67 процента голосов, у лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского 1,04 процента, Борис Титов получил 0,75 процента голосов, у Максима Сурайкина 0,68 процента, а за Сергея Бабурина отдали свои голоса 0,65 процента избирателей.

Выборы прошли 18 марта.