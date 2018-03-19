На муниципальных выборах в Нидерландах 12 армян участвуют в борьбе за места в муниципальных советах

21 марта в более чем 300-х муниципалитетах Нидерландов пройдут выборы в местные органы власти, в которых примут участие 12 кандидатов-армян.

Об этом «Арменпресс» сообщил председатель «Федерации армянских организаций Голландии» Мато Ахвердян. Среди кандидатов есть и женщины.

В 10 муниципалитетах Нидерландов – в Алкмаре, Алмело, Амерсфорте, Амстелвене, Амстердаме, Арнгеме, Гааге, Гоф ван Твенте, Маастрихте, Энкхаузене свои кандидатуры выставили Армине Степанян, Аршак Мазлумян, Гаяне Хольдер-Варданян, Мария Баласт-Татарян, Мэри ван Эферинк-Шабоян, Ншан Сариджян, Робин Геличин, Сепух Абраамян, Севак Гаспарян, Далар Лазарян, Талин Арегян, Таврос Асланян.

«Шансы быть выбранными есть у всех, но наибольшие – у Робина Геличина и Тавроса Асланяна, которые являются членами действующих муниципалитетов, и Аршака Мазлумяна», - сказал Мато Ахвердян.

Община надеется, что человек 5-6 из них пройдут в состав действующих органов местной власти.