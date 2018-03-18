Время в Ереване: 11:07:36,   18 Март

В селе Айкашен Армавирской области сгорел хлев


18 марта в 12:43 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в  селе Айкашен Армавирской области  горит хлев. 

На  место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что возгорание  произошло в хлеву дома.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, огонь был купирован в 13:06 часов, потушен – в 13:43. Хлев сгорел полностью  (70 кв/м).




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации