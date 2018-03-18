В селе Айкашен Армавирской области сгорел хлев

18 марта в 12:43 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в селе Айкашен Армавирской области горит хлев.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что возгорание произошло в хлеву дома.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, огонь был купирован в 13:06 часов, потушен – в 13:43. Хлев сгорел полностью (70 кв/м).