Парламентская делегация Польши почтила память жертв Геноцида армян в Цицернакаберде.

Как передает Арменпресс, делегация во главе с председателем комитета по внешним отношениям и связям ЕС Сената Польши во главе с Мареком Роцки посетила Мемориал в Цицернакаберде, где воздала дань памяти жертв Геноцида армян в Османской империи. Польскую делегацию сопровождал член постоянного комитета по внешним отношениям НС РА Ширак Торосян.

Возложив цветы у Вечного огня, члены польской делегации посетили Музей-институт Геноцида армян, ознакомились с его обширной экспозицией.

Польша – это страна, признавшая и осудившая Геноцид армян. Соответствующую резолюцию парламент Польши принял 19 апреля 2005г.