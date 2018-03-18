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Парламентская делегация  Польши почтила  память жертв  Геноцида  армян


Парламентская делегация  Польши почтила  память жертв  Геноцида  армян в Цицернакаберде.

Как передает Арменпресс, делегация во главе  с председателем комитета по внешним отношениям и связям ЕС Сената Польши во главе  с Мареком Роцки посетила  Мемориал в Цицернакаберде, где  воздала дань памяти жертв  Геноцида  армян в Османской империи. Польскую делегацию сопровождал член постоянного комитета по внешним отношениям НС РА Ширак  Торосян. 

Возложив  цветы  у  Вечного огня, члены  польской делегации посетили Музей-институт Геноцида армян, ознакомились с его обширной экспозицией.

Польша – это страна, признавшая и осудившая Геноцид армян. Соответствующую резолюцию парламент Польши принял 19 апреля 2005г.

 




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