В Ереване невеста  до свадьбы  пришла  на  голосование  в  подвенечном наряде

В Ереване избирательница пришла до свадьбы на голосование в подвенечном наряде. Ее появление на и/у 8026 в посольстве России вызвало большой ажиотаж.

«Это важный день. Я пришла сюда перед венчанием, проголосую и поеду с отцом в церковь», - как передает Арменпресс, сказала невеста – Арусяк Олкинян.

В двух городах Армении – в Ереване и Гюмри открыты избирательные участки. Активность очень высокая. На 13:00 часов только в посольстве России проголосовали 1600 человек (против прошлогоднего показателя 1100 человек за весь день). Голосовать приходят не только проживающие в Армении россияне, в том числе и представители дипкорпуса, военнослужащие, а также российские туристы, визит которых в Армению совпал с днем выборов. В числе голосующих также армяне – граждане РФ, которые прибыли для голосования издалека – из областей Сюника, Вайоц дзора.

Для участия в выборах президента России в ЦК РФ зарегистрировались 8 кандидатов: действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин, Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Григорий Явлинский (партия «Яблоко»), Ксения Собчак (партия «Гражданская инициатива») и Борис Титов (партия Роста).