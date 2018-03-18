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В Ереване невеста  до свадьбы  пришла  на  голосование  в  подвенечном наряде


В Ереване избирательница  пришла  до свадьбы  на  голосование  в  подвенечном наряде. Ее появление на и/у 8026 в посольстве  России вызвало большой  ажиотаж.

«Это важный день. Я пришла сюда  перед венчанием, проголосую и поеду с отцом в церковь», - как  передает Арменпресс, сказала невеста – Арусяк Олкинян. 

В двух городах Армении – в Ереване  и Гюмри открыты избирательные участки. Активность очень высокая. На 13:00 часов только в посольстве России проголосовали 1600 человек (против прошлогоднего показателя 1100 человек за весь день). Голосовать приходят не только проживающие  в Армении россияне, в том числе и представители дипкорпуса, военнослужащие, а также российские  туристы, визит которых в Армению совпал с днем выборов. В числе голосующих также армяне – граждане РФ, которые  прибыли для  голосования издалека – из областей Сюника, Вайоц дзора.

Для участия в выборах президента  России в ЦК РФ  зарегистрировались 8 кандидатов: действующий  президент, самовыдвиженец Владимир Путин, Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) Сергей  Бабурин (Российский общенародный союз), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Григорий  Явлинский (партия «Яблоко»), Ксения  Собчак (партия «Гражданская инициатива») и Борис Титов (партия  Роста).




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