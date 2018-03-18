Явка на выборах президента России на 14:00 мск составила 34,72%

Явка на выборах президента РФ на 14:00 мск (15։00 часов по ереванскому времени) составила 34,72%. Об этом заявил в воскресенье зампред ЦИК Николай Булаев.

"На 14:00 <...> явка 34,72%", - сказал Булаев, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

По данным на 10:00, явка составляла16,55%.

В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента страны.

Для участия в выборах президента России в ЦК РФ зарегистрировались 8 кандидатов: действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин, Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Григорий Явлинский (партия «Яблоко»), Ксения Собчак (партия «Гражданская инициатива») и Борис Титов (партия Роста).