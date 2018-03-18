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Явка на выборах президента России на 14:00 мск составила 34,72%


Явка на выборах президента РФ на 14:00 мск (15։00 часов по ереванскому времени) составила 34,72%. Об этом заявил в воскресенье зампред ЦИК Николай Булаев.

"На 14:00 <...> явка 34,72%", - сказал Булаев, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

По данным на 10:00, явка составляла16,55%.

В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента страны.

Для участия в выборах президента  России в ЦК РФ  зарегистрировались 8 кандидатов: действующий  президент, самовыдвиженец Владимир Путин, Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) Сергей  Бабурин (Российский общенародный союз), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Григорий  Явлинский (партия «Яблоко»), Ксения  Собчак (партия «Гражданская инициатива») и Борис Титов (партия  Роста).




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