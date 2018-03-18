В ЦИК РФ назвали гуманитарной агрессией блокировку российских дипмиссий на территории Украины

Центризбирком России считает гуманитарной агрессией блокировку ряда дипломатических представительств РФ на территории Украины в день президентских выборов. Об этом заявил в воскресенье член ЦИК Василий Лихачев, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"С утра пошла самая тревожная информация, что перекрыты подходы к российским загранучреждениями. Посольство РФ заблокировано в Киеве. Для нас совершенно очевидно - мы имеем факт гуманитарной агрессии в отношении граждан РФ, которые находятся в этот момент на территории Украины и не могут реализовать свое политическое право на голосование, активное участие в избирательной кампании", - сказал Лихачев.