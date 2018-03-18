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В Горисе  автомобиль перевернулся в ущелье


17 марта в 20:40 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что  на ул.Арцаха в Горисе  произошло ДТП. Необходима  помощь спасателей.

На  место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что машина ВАЗ-2121 с г/н 01 UO 025  (водитель М.Г.)  выехала с проезжей части и скатилась в ущелье  почти на 10 м.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, до приезда спасателей  пассажиры Г.Т. (1961 г/р)  местными силами  госпитализирован в Горисский МЦ, где медики оценили состояние удовлетворительным.

Спасатели обесточили машину и завинтили газовый баллон.




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