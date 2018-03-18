В Горисе автомобиль перевернулся в ущелье
17 марта в 20:40 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что на ул.Арцаха в Горисе произошло ДТП. Необходима помощь спасателей.
На место выехал боевой расчет.
Выяснилось, что машина ВАЗ-2121 с г/н 01 UO 025 (водитель М.Г.) выехала с проезжей части и скатилась в ущелье почти на 10 м.
Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, до приезда спасателей пассажиры Г.Т. (1961 г/р) местными силами госпитализирован в Горисский МЦ, где медики оценили состояние удовлетворительным.
Спасатели обесточили машину и завинтили газовый баллон.
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