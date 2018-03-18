В Горисе  автомобиль перевернулся в ущелье

17 марта в 20:40 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что на ул.Арцаха в Горисе произошло ДТП. Необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что машина ВАЗ-2121 с г/н 01 UO 025 (водитель М.Г.) выехала с проезжей части и скатилась в ущелье почти на 10 м.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, до приезда спасателей пассажиры Г.Т. (1961 г/р) местными силами госпитализирован в Горисский МЦ, где медики оценили состояние удовлетворительным.

Спасатели обесточили машину и завинтили газовый баллон.