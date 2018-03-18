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Выбираем будущее России – посол Волынкин считает показатель активности голосования  в Ереване  беспрецедентным


Посол РФ в РА Иван Волынкин выполнил свой гражданский долг на и/у 8026 в посольстве РФ в РА и назвал показатель активности голосования  в Ереване  беспрецедентным. 

«Мы  будущее России. Мы  голосуем во имя будущего наших детей и внуков, так что такая активность понятна. Народ заинтересован в  том, чтобы сделать страну  лучше, потому и проявляет такую активность», - как  передает Арменпресс, сказал посол Волынкин, добавив, что к 13:00 часам проголосовало 1600 человек. По словам посла, по сравнению с предыдущими выборами это очень высокий показатель.

А участие  армян он объяснил тем, что лица с российским гражданством сейчас  приехали повидаться с родными и хотят проголосовать здесь.

Голосовать приходят не только проживающие  в Армении россияне, в том числе и представители дипкорпуса, военнослужащие, а также российские  туристы, визит которых в Армению совпал с днем выборов.

Для участия в выборах президента  России в ЦК РФ  зарегистрировались 8 кандидатов: действующий  президент, самовыдвиженец Владимир Путин, Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) Сергей  Бабурин (Российский общенародный союз), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Григорий  Явлинский (партия «Яблоко»), Ксения  Собчак (партия «Гражданская инициатива») и Борис Титов (партия  Роста).




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