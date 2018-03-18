Выбираем будущее России – посол Волынкин считает показатель активности голосования  в Ереване  беспрецедентным

Посол РФ в РА Иван Волынкин выполнил свой гражданский долг на и/у 8026 в посольстве РФ в РА и назвал показатель активности голосования в Ереване беспрецедентным.

«Мы будущее России. Мы голосуем во имя будущего наших детей и внуков, так что такая активность понятна. Народ заинтересован в том, чтобы сделать страну лучше, потому и проявляет такую активность», - как передает Арменпресс, сказал посол Волынкин, добавив, что к 13:00 часам проголосовало 1600 человек. По словам посла, по сравнению с предыдущими выборами это очень высокий показатель.

А участие армян он объяснил тем, что лица с российским гражданством сейчас приехали повидаться с родными и хотят проголосовать здесь.

Голосовать приходят не только проживающие в Армении россияне, в том числе и представители дипкорпуса, военнослужащие, а также российские туристы, визит которых в Армению совпал с днем выборов.

Для участия в выборах президента России в ЦК РФ зарегистрировались 8 кандидатов: действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин, Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Григорий Явлинский (партия «Яблоко»), Ксения Собчак (партия «Гражданская инициатива») и Борис Титов (партия Роста).