Время в Ереване: 11:07:36,   18 Март

В самолете немного подучу армянский – Норберто Бриаско-Балекян


Новичок национальной сборной  Армении по футболу Норберто Бриаско-Балекян поговорил об армянской команде.

«Для  меня приглашение в сборную Армении – новый вызов. По матери я  армянин, живу в Аргентине. Я выписал несколько слов  и выражений – выучу в самолете. Знаю, что по-испански говорит только Мхитарян. Хочу  попросить у  него футболку», - как  передает Арменпресс, это цитата с сайта клуба Atlético Huracán.

Бриаско родился в 1996г.  выступает центральным нападающим. Рост 182 см. в составе Atlético Huracán в целом сыграл 23 игра (1644 минуты) и стал автором 4  голов.

Главный тренер сборной  РА  Артур Петросян для  товарищеских игр за рубежом пригласил 13 футболистов.

24 марта в 18:00 часов на Республиканском стадионе  им.Вазгена Саркисяна состоится товарищеский матч Армения-Эстония.

 27 марта в 19:00 часов на Республиканском стадионе  им.Вазгена Саркисяна состоится товарищеский матч Армения-Литва.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации