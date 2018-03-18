В самолете немного подучу армянский – Норберто Бриаско-Балекян

Новичок национальной сборной Армении по футболу Норберто Бриаско-Балекян поговорил об армянской команде.

«Для меня приглашение в сборную Армении – новый вызов. По матери я армянин, живу в Аргентине. Я выписал несколько слов и выражений – выучу в самолете. Знаю, что по-испански говорит только Мхитарян. Хочу попросить у него футболку», - как передает Арменпресс, это цитата с сайта клуба Atlético Huracán.

Бриаско родился в 1996г. выступает центральным нападающим. Рост 182 см. в составе Atlético Huracán в целом сыграл 23 игра (1644 минуты) и стал автором 4 голов.

Главный тренер сборной РА Артур Петросян для товарищеских игр за рубежом пригласил 13 футболистов.

24 марта в 18:00 часов на Республиканском стадионе им.Вазгена Саркисяна состоится товарищеский матч Армения-Эстония.

27 марта в 19:00 часов на Республиканском стадионе им.Вазгена Саркисяна состоится товарищеский матч Армения-Литва.