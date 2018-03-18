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Получили удовольствие от игры с «Урарту» - Константин Мирзоянц


По мнению игрока степанакертского баскетбольного клуба «Урарту» Константина Мирзоянца, матч «Урарту»-«Арцах» в полуфинале первенства Армении был успешным для гостей.

«Все  было прекрасно. Люблю всех. И игроки, и болельщики остались довольны. Получили удовольствие от игры с «Урарту». У  нас хорошая команда», - как передает Арменпресс, сказал Мирзоянц. 

Спортивный директор  баскетбольного клуба «Арцах» Арег Ватян считает, что победа над фаворитом «Урарту» в полуфинале  стала результатом хорошей и правильной  командной  работы.

В первой игре  полуфинала  первенства Армении по баскетболу «Арцах» в упорной и бескомпромиссной  борьбе  со счетом 76-70  одержал победу над  «Урарту».




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