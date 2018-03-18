Получили удовольствие от игры с «Урарту» - Константин Мирзоянц

По мнению игрока степанакертского баскетбольного клуба «Урарту» Константина Мирзоянца, матч «Урарту»-«Арцах» в полуфинале первенства Армении был успешным для гостей.

«Все было прекрасно. Люблю всех. И игроки, и болельщики остались довольны. Получили удовольствие от игры с «Урарту». У нас хорошая команда», - как передает Арменпресс, сказал Мирзоянц.

Спортивный директор баскетбольного клуба «Арцах» Арег Ватян считает, что победа над фаворитом «Урарту» в полуфинале стала результатом хорошей и правильной командной работы.

В первой игре полуфинала первенства Армении по баскетболу «Арцах» в упорной и бескомпромиссной борьбе со счетом 76-70 одержал победу над «Урарту».