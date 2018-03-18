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В финале  Indian Wells Masters   поборются Федерер и дель Потро


В финале  Indian Wells Masters   поборются Роджер Федерер и Хуан Мартин дель  Потро.

Как  передает Арменпресс, серебряный призер Олимпиады,  аргентинский теннисист Хуан Мартин дель  Потро в двух сетах одержав победу над канадцем Милошем Раоничем со счетом  2:6, 3:6. В другой игре, побив собственный рекорд по числу побед в одном турнире, Роджер Федерер со счетом 5:7, 6:4, 6:4  в полуфинале выбил из борьбы хорвата Борну Чорича.

Финл Indian Wells Masters состоится 18 марта.

 




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