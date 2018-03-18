В финале  Indian Wells Masters   поборются Федерер и дель Потро

В финале Indian Wells Masters поборются Роджер Федерер и Хуан Мартин дель Потро.

Как передает Арменпресс, серебряный призер Олимпиады, аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро в двух сетах одержав победу над канадцем Милошем Раоничем со счетом 2:6, 3:6. В другой игре, побив собственный рекорд по числу побед в одном турнире, Роджер Федерер со счетом 5:7, 6:4, 6:4 в полуфинале выбил из борьбы хорвата Борну Чорича.

Финл Indian Wells Masters состоится 18 марта.