У  моего очередного соперника на  профессиональном ринге  были высокие  волевые  качества – Арам Авакян

Член национальной сборной РА по боксу Арам Авакян после победы на профессиональном ринге рассказал о поединке и своем сопернике.

«Мой соперник был очень упорным парнем. О сильных и слабых сторонах говорить не буду, но это был технически богатый соперник, с высокими волевыми качествами. На профринге он провел 5 поединков – без поражений. После моего нокдауна его упорство иссякло, и я победил», - в беседе с Арменпресс сказал Авакян.

На состоявшемся вечере профессиональных поединков в Москве три представителя Армении одержали победу.

Арам Авакян переиграл Бургута Хаджибоева, Нарек Саркисян – Бексултана Равшанова, а Гор Ерицян – представителя Грузии Микаела Авакяна.

Все три боксера не терпели поражения на профессиональном ринге.