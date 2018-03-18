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У  моего очередного соперника на  профессиональном ринге  были высокие  волевые  качества – Арам Авакян


Член национальной  сборной  РА по боксу Арам Авакян после  победы  на  профессиональном ринге  рассказал о поединке  и своем сопернике.

«Мой  соперник  был очень упорным парнем. О сильных и слабых сторонах говорить не  буду, но это был технически богатый соперник, с высокими волевыми качествами. На профринге  он провел 5 поединков – без поражений. После  моего нокдауна его упорство иссякло, и я победил», -   в беседе с Арменпресс сказал Авакян.

На состоявшемся  вечере профессиональных поединков в Москве  три представителя  Армении одержали победу.

Арам Авакян переиграл Бургута Хаджибоева, Нарек Саркисян – Бексултана Равшанова, а Гор Ерицян – представителя Грузии Микаела Авакяна.

Все  три боксера не терпели поражения на профессиональном ринге.




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