Эта  победа  стала результатом хорошей командной  работы – Арег Ватян

Спортивный директор баскетбольного клуба «Арцах» Арег Ватян считает, что победа над фаворитом «Урарту» в полуфинале стала результатом хорошей и правильной командной работы.

«Высокая получилась игра. Нашей задачей было то, что мы еще не использовали стыковки наших новых игроков в хорошей игре. Хотя во время сборов в Грузии попытки были, но поскольку все были в отпуске, тонуса не было. В последней четверти «Урарту» собрал волю в кулак и сравнял счет. Это был результат хорошей и правильной командной работы», - как передает Арменпресс, сказал Ватян.

В первой игре полуфинала первенства Армении по баскетболу «Арцах» в упорной и бескомпромиссной борьбе со счетом 76-70 одержал победу над «Урарту».