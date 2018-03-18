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Эта  победа  стала результатом хорошей командной  работы – Арег Ватян


Спортивный директор  баскетбольного клуба «Арцах» Арег Ватян считает, что победа над фаворитом «Урарту» в полуфинале  стала результатом хорошей и правильной  командной  работы.

«Высокая получилась игра. Нашей задачей было то, что мы еще не  использовали стыковки наших новых игроков в хорошей игре. Хотя  во время сборов  в Грузии попытки были, но поскольку все  были в отпуске, тонуса не  было. В последней четверти «Урарту» собрал волю в кулак  и сравнял счет. Это был результат  хорошей и правильной  командной  работы», - как  передает Арменпресс, сказал Ватян.

В первой игре  полуфинала  первенства Армении по баскетболу «Арцах» в упорной и бескомпромиссной  борьбе  со счетом 76-70  одержал победу над  «Урарту».




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