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Премьер-министр РА Карен Карапетян поздравил премьера Госсовета  Китая Ли Кецяна с переизбранием  


Премьер-министр РА Карен Карапетян поздравил премьера Госсовета  Китайской Народной  республики Ли Кецяна с переизбранием в  должности.

«От имени правительства Республики Армения и от своего лично  горячо поздравляю с переизбранием.

Мы придаем большую важность перманентному  развитию и углублению сотрудничества с Китаем. С удовлетворением отмечаю, что особенно в последние  годы благодаря активным усилиям правительств двух стран взаимодействие  Армении и Китая переживает значительное развитее, что выражается политическим диалогом на высоком уровне, положительной  динамикой сотрудничества в сферах торговли и экономики, а также расширением культурного и образовательного обмена.  

В то же время уверен, что армяно-китайское  многостороннее сотрудничество имеет значительный неиспользованный потенциал, и с целью его развития  и углубления готов вместе  с Вами, уважаемый господин премьер, прилагать усилия – на благо и в интересах наших стран и народов», - как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата Правительства РА, говорится в  послании.




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