Премьер-министр РА Карен Карапетян поздравил премьера Госсовета  Китая Ли Кецяна с переизбранием  

Премьер-министр РА Карен Карапетян поздравил премьера Госсовета Китайской Народной республики Ли Кецяна с переизбранием в должности.

«От имени правительства Республики Армения и от своего лично горячо поздравляю с переизбранием.

Мы придаем большую важность перманентному развитию и углублению сотрудничества с Китаем. С удовлетворением отмечаю, что особенно в последние годы благодаря активным усилиям правительств двух стран взаимодействие Армении и Китая переживает значительное развитее, что выражается политическим диалогом на высоком уровне, положительной динамикой сотрудничества в сферах торговли и экономики, а также расширением культурного и образовательного обмена.

В то же время уверен, что армяно-китайское многостороннее сотрудничество имеет значительный неиспользованный потенциал, и с целью его развития и углубления готов вместе с Вами, уважаемый господин премьер, прилагать усилия – на благо и в интересах наших стран и народов», - как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата Правительства РА, говорится в послании.