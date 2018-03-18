Находящиеся в Армении граждане  РФ  участвуют в  выборах президента  России

Для голосования в выборах президента в Ширакской области действуют 4 избирательных участка, из которых 3 – на территории 102-й военной базы, а 4-ый – на территории Генконсульства РФ в Гюмри.

На избирательном участке 8031 на территории Генконсульства РФ, согласно правилу, двери перед голосующими открылись в 8:00 часов.

Именно здесь свой гражданский долг выполнил генконсул РФ в Гюмри Александр Копнин, который по должности является также председателем избирательной комиссии.

Установлены 2 урны: одна стационарная на и/у, вторая – мобильная, предусмотренная для лиц с инвалидностью. Такие переносные урны будут действовать 18 марта в Алаверди, Ванадзоре и Гюмри.

«6 граждан РФ с инвалидностью предварительно заявили о своем желании участвовать в голосовании, поэтому 2 члена и/комиссии и один наблюдатель на данный момент несут урну к ним», - корреспонденту Арменпресс сообщил председатель и/комиссии, добавив, что к этому моменту выбору проходят нормально и довольно активно.