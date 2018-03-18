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Находящиеся в Армении граждане  РФ  участвуют в  выборах президента  России


Для  голосования в  выборах президента в Ширакской области действуют 4 избирательных участка, из которых 3 – на территории 102-й военной  базы, а 4-ый – на территории Генконсульства РФ в Гюмри.

На избирательном участке 8031 на территории Генконсульства РФ, согласно правилу, двери перед голосующими открылись в 8:00 часов.

Именно здесь свой гражданский долг выполнил генконсул РФ в Гюмри Александр Копнин, который по должности является также председателем избирательной  комиссии.

Установлены  2 урны: одна стационарная на и/у, вторая – мобильная, предусмотренная для  лиц  с инвалидностью. Такие  переносные  урны будут действовать 18 марта  в Алаверди, Ванадзоре и Гюмри.

«6 граждан РФ с инвалидностью предварительно заявили о своем желании участвовать в голосовании, поэтому  2 члена и/комиссии и один наблюдатель на данный момент несут урну к ним», - корреспонденту  Арменпресс сообщил председатель и/комиссии, добавив, что к этому  моменту выбору проходят нормально и довольно активно.




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