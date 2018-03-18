Время в Ереване: 11:07:36,   18 Март

Следующим соперником  Ароняна станет Каруана – Турнир  претендентов


После  выходного дня в Турнире претендентов начинаются очередные  партии.

Как  передает Арменпресс, в 7 туре лидер армянских шахмат и действующий  обладатель Кубка мира Левон Аронян играет белыми с Фабиано Каруаной. Остальные пары: Грищук-Мамедьяров, Крамник-Лижэнь, Карякин-Со.

По итогам 6 тура лидируют Фабиано Каруана и Шахрияр Мамедьяров, набравшие  по 4  очка.  По 3  очка набрали Владимир Крамник, Александр Грищук и Дин Лижэнь. Левон Аронян и Уэсли Со набрали по 2,5 очка. На последнем месте  Сергей  Карякин с 2 очками.

Состязания  пройдут в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров  будет 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира  Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.




Также по теме

... последнее новостей в сюжете "Турнир претендентов"
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации