Следующим соперником  Ароняна станет Каруана – Турнир  претендентов

После выходного дня в Турнире претендентов начинаются очередные партии.

Как передает Арменпресс, в 7 туре лидер армянских шахмат и действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян играет белыми с Фабиано Каруаной. Остальные пары: Грищук-Мамедьяров, Крамник-Лижэнь, Карякин-Со.

По итогам 6 тура лидируют Фабиано Каруана и Шахрияр Мамедьяров, набравшие по 4 очка. По 3 очка набрали Владимир Крамник, Александр Грищук и Дин Лижэнь. Левон Аронян и Уэсли Со набрали по 2,5 очка. На последнем месте Сергей Карякин с 2 очками.

Состязания пройдут в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров будет 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.