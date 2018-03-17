В МИД РФ рассказали, с чем связана антироссийская кампания Лондона

Нынешняя антироссийская кампания в Великобритании напрямую связана с успехами России в Сирии, а также ее борьбой с химическим оружием. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Астанинский процесс, как кость в горле стоящий у наших западных коллег. <…> Нужно каким-то образом показать миру, что на самом деле Россия — не миротворец, на самом деле Россия играет в какую-то свою игру. И тут же появляется новый виток антироссийской кампании в виде этих самых заявлений премьер-министра Великобритании", — заявила она в эфире телеканала "Россия 24".

Именно поэтому для обвинений в адрес России выбрана тема химического оружия, полагает Захарова. Она напомнила, что именно Россия вынудила Дамаск уничтожить химоружие.

"Кто стоял за концепцией химической демилитаризации? Это была Россия. <…> Запад постоянно обвиняет Дамаск, а подспудно и Москву, в использовании химического оружия на территории Сирии. У этого нет никаких оснований. <…> Соответственно, появляется еще одна провокация мирового уровня, где опять же используется термин "химическое оружие", "химическое вещество", "отравление химическими материалами", — отметила представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что в 2016 году российская сторона стала инициатором разработки документа на конференции по борьбе с актами химического и биологического терроризма. "Угадайте, кто блокирует эти решения? Британская сторона. С 2016 года", — сказала она.

Отношения России и Великобритании резко обострились в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. Британское правительство утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Премьер-министр Тереза Мэй обвинила в причастности к этому отравлению Россию, а затем объявила о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает причастность к отравлению Скрипалей. Сегодня Москва объявила персонами нон грата 23 британских дипломата, отозвала разрешение на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.