ПСЖ и Реал намерены подписать контракт с Дибалу

Издание Calciomercato сообщает, что Реал и ПСЖ заинтересованы в услугах форварда Ювентуса Пауло Дибалы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на football.ua, ожидается, что клубы предпримут попытку подписать аргентинца летом.

Интересно, что оба клуба рассматривает Дибалу как альтернативу Неймару. При этом Ювентус готов выслушать предложения по игроку.

В текущем сезоне Дибала провел за Ювентус 22 матча в Серии А и забил 17 голов.

Ранее сообщалось, что главный тренер Ювентуса Массмилиано Аллегри может возглавить как раз ПСЖ.