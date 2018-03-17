Армения позиционирует себя на международном рынке как страну, которая является колыбелью вина

Армения активно участвует в программе развития винного маршрута в рамках Шелкового пути, объединяющего разные страны от Китая до Испании, которые исторически были на этом пути. Как сообщает Арменпресс, председатель Государственного комитета по туризму Армении Зармине Зейтунцян сообщила журналистам, что еще в прошлом году на министерском совещании стран Шелкового пути было предложено возглавить рабочую группу по разработке винных маршрутов, которая была утверждена.

«Это очень важная инициатива для развития туризма в Армении, потому что мы придаем большое значение развитию межрегионального туризма, и кроме того, мы хотим позиционировать Армению как страну, которая является колыбелью вина, родиной вина», - сказала она.

Зармине Зейтунцян сообщила, что ведется сотрудничество со Смитсоновским институтом. В настоящее время разработанная концепция направляется в министерства туризма стран-участниц, после чего они будут работать со странами, желающими принять участие в программе по разработке стратегии развития винных маршрутов и сбора средств.

«Я хотела бы отметить, что, говоря «винные маршруты», мы не имеем в виду посещение винных заводов, так как любой маршрут, будь то приключение, эко или агро туризм также включает в себя некоторые другие основные компоненты туристического продукта. Винный маршрут - это знакомство с культурой и историей страны», - сказала она, добавив, что общины также должны быть активными.

8 марта в Берлине состоялось 8-e министерское совещание стран-участниц Шелкового пути в рамках ежегодной международной туристической выставки «ITB Berlin 2018».