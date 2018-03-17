В Армении будет два избирательных участка на выборах президента России

Проживающие на территории Армении граждане России получат возможность участвовать в выборах президента РФ.

Как сообщает Арменпресс, для того чтобы обеспечить участие граждан в выборах президента России в Армении будут открыты избирательные участки в Ереване и Гюмри.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования. До участия в выборах допущены восемь кандидатов.