Время в Ереване: 11:07:36,   17 Март

В Армении будет два избирательных участка на выборах президента России


Проживающие на территории Армении граждане России получат возможность участвовать в выборах президента РФ.

Как сообщает Арменпресс, для того чтобы обеспечить участие граждан в выборах президента России в Армении будут открыты избирательные участки в Ереване и Гюмри.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования. До участия в выборах допущены восемь кандидатов.




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