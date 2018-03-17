Сладкая жизнь: в Португалии показали самую дорогую в мире конфету

На международном фестивале шоколада в Португалии представили самую дорогую в мире конфету, передает The Portugal News.



Стоимость кондитерского изделия составляет 7728 евро (около 547,2 тысяч рублей. – Прим. ред).

В процессе приготовления были использованы нити шафрана, белый трюфель, мадагаскарская ваниль и секретный ингредиент. Конфета также покрыта 23-каратным золотом, сообщает Арменпресс, со ссылкой на Риа Новости.

Как отмечает The Portugal News, шоколатье Даниэль Гомеш работал над созданием конфеты более года. Гомеш выпустил ограниченную партию десерта – всего 1000 штук. Каждая конфета находится в похожей на шкатулку упаковке, изготовленной из лакированного черного дерева и хрусталя и украшенной кристаллами Swarovski, жемчугом и золотой гравировкой.

Эксклюзивное шоколадное изделие уже отправили в Объединенные Арабские Эмираты, Анголу, Аргентину, а также в Россию.





