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В Лондоне из-за непогоды отменили десятки рейсов


Авиакомпании отменяют десятки рейсов из Лондона из-за снегопада и сильного ветра, обрушившихся на британскую столицу, свидетельствуют данные лондонских аэропортов.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости в частности, в аэропорту Хитроу авиаперевозчики отменили рейсы в континентальную Европу и в Эдинбург.

После относительно теплой погоды в течение недели в Великобритании в субботу резко похолодало, во многих частях страны идет снег и усилился ветер.

В настоящее время в британской столице идет снег, а температура опустилась до нуля градусов. По данным британского метеобюро, в воскресенье столбик термометра опустится до минус пяти градусов.

 




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