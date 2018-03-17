Возбуждено уголовное дело по факту смерти 48-летней жительницы Армавира

Следственным управлением Следственного комитета Армении по Армавирской области предпринимаются меры, направленные на установление обстоятельств смерти жительницы города Армавира.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, 6 марта 2018 года из станции “Скорой помощи” Армавира поступило сообщение о внезапной смерти женщины, проживающей в одной из квартир в городе Армавире. По предварительным данным, согласно заявлению членов семьи, 6 марта 2018 года, около 20:00, жительница города Армавира(1969 г.р.), которая имеет проблемы с психическим здоровьем, у себя дома на кухне, взяла кусок сырого мяса и пыталась проглотить его. Мать, увидев, что она задыхается, попыталась оказать ей помощь и надавила на шею, чтобы вытащить кусок мяса из горла.

Согласно свидетельству о смерти 48-летней жительницы Армавира, причиной смерти последней стало сдавливание органов шеи тупым предметом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Армении, предварительное следствие ведет следственное управления СК РА по Армавирской области.

Предпринимаются необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств смерти 48-летней женщины, обеспечение всестороннего, полного и объективного расследования.