В Санкт-Петербурге под председательством Э. Шармазанова прошло заседание наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи ОДКБ

17 марта В Санкт-Петербурге, под председательством вице-спикера НЦ Армении Э. Шармазанова, прошло рабочее заседание представителей Парламентской ассамблеи ОДКБ, в котором участвовали депутаты из Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана. Об этом сообщили «Арменпресс» в службе информации НС РА.

Участники заседания подчеркнули демократический характер проходящих в странах ОДКБ выборов. Глава наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи ОДКБ Э. Шармазанов отметил важность активной и беспристрастной работы миссии по наблюдению за проведением выборов и необходимость их оценки.

В работе заседания приняли участие депутат НС РА Т. Вардапетян и постоянный представитель Армении в Межпарламентской ассамблее стран СНГ А. Чилингарян.