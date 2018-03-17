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«Артик» победил в первой встрече полуфинала первенства Армении по баскетболу


В первой полуфинальной встрече первенства Армении по баскетболу «Артик» принимал у себя СКИФ.

Как сообщает «Арменпресс», первая четверть игры прошла с преимуществом «Артика» в 6 мячей. Счет 25:19.  Во второй четверти разрыв увеличился и на большой перерыв команды ушли при счете 62:42. После возвращения  «Артик» увеличил разрыв и победил со счетом 11:87.

Во второй встрече полуфинала играют «Урарту» и «Арцах». Она пройдет 17 марта в 19:45 в бывшем спорткомплексе «Мика».




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