«Артик» победил в первой встрече полуфинала первенства Армении по баскетболу

В первой полуфинальной встрече первенства Армении по баскетболу «Артик» принимал у себя СКИФ.

Как сообщает «Арменпресс», первая четверть игры прошла с преимуществом «Артика» в 6 мячей. Счет 25:19. Во второй четверти разрыв увеличился и на большой перерыв команды ушли при счете 62:42. После возвращения «Артик» увеличил разрыв и победил со счетом 11:87.

Во второй встрече полуфинала играют «Урарту» и «Арцах». Она пройдет 17 марта в 19:45 в бывшем спорткомплексе «Мика».