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В Японии рассказали о необходимости размещения американских систем ПРО  


Глава МИД Японии Таро Коно, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о развертывании азиатского сегмента глобальной системы ПРО США, подчеркнул, что размещение наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore направлено на защиту от ракетной угрозы КНДР, а не против РФ.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается размещения Aegis Ashore, мы неоднократно объясняли российской стороне, что это важно для разрешения проблемы ядерной и ракетной программы КНДР", — цитирует телеканал NHK заявление Коно.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил вьетнамским и японским СМИ, что развертывание азиатского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США, в том числе в Японии и Южной Корее, напрямую затрагивает вопросы обеспечения национальной безопасности России.

 

 

 

 




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