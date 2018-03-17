Eжегодный отчет премьера Азербайджана не отражает реальной экономической картины в стране

Премьер-министр Азербайджана Артур Расимзаде 16 марта представил в парламенте ежегодный отчет правительства, который по свидетельству азербайджанских экспертов не соответствует действительности. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанское информагентство «Туран».

При представлении отчета А. Расимзаде, для отвлечения внимания общественности и оппозиции, сосредоточился не на показателях последнего года, а на достижениях за последние 14 лет.

«За это время ВВП Азербайджана вырос в 3,2 раза, доход на душу населения - в 7,2 раза, зарплаты в 6,8 раз, уровень бедности снизился с 44,7 % до 5,4%, в стране открылись 1 млн. 900 000 рабочих мест», - рапортовал премьер.

Комментируя сказанное, азербайджанский эксперт Неймат Алиев отметил, что достижения за последние 14 лет обусловлены высокими ценами на энергоносители, а не эффективной работой правительства.

«Из-за падения цен на нефть ВВП Азербайджана снизился вдвое: с 75 млрд. долларов до 35 млрд. долларов. Рост ВВП был обусловлен ростом цен на нефть, а не работой правительства», - отметил эксперт.

Не менее сомнительны данные об уровне бедности. «По данным правительства в стране 1 млн бедных. Что касается 3%-ого роста доходов в 2017 г., то даже по официальным данным инфляция составляет 5%, т.е. на 2% выше роста доходов. Реальный рост цен составил 20%, поэтому говорить об улучшении жизни народа излишне».

Неймат Алиев отметил также, что власти довели страну и общество до ручки. Из-за постоянных посягательств на предпринимателей, страна потеряла инвестиционную привлекательность.

В январе 2018 г. инвестиции снизились по сравнению с 2017 г. на 25%, по сравнению с 2016 г. - на 32%, 2015 г. – на 50%.

В январе 2018 г. было инвестировано 270 млн долларов, в 2017 г. – 361 мнл долларов, в 2016 г. – 398 млн, в 2015 г. – 543 млн долларов.

Статистика неумолимо свидетельствует об ухудшении инвестиционного климата. Азербайджан теряет привлекательность в глазах внешних инвесторов. Эксперты отмечают, что победные реляции правительства и президента И. Алиева об экономической стабильности не соответствуют действительности и служат только для отвлечения внимания общества от ухудшения экономической ситуации и необходимости решения насущных проблем.