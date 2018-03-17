Туск и Юнкер поздравили Армена Саргсяна

Председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер направили поздравительные послания новоизбранному президенту Республики Армения Армену Саргсяну.

Поздравив его в связи с избранием на должность президента Армении, высокопоставленные европейские официальные лица отметили: “В последние месяцы отношения Армения-ЕС достигли значительного прогресса - 24 ноября 2017 году подписанием Всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве между Арменией и Европейским союзом, и 21 февраля 2018 года - подписанием приоритетов Партнерства ЕС-Армения. Мы надеемся тесно сотрудничать с Вами, придав конкретную форму этим обязательствам, основанным на демократии, на ценностях первоочередности прав человека и закона, и продвигать нашу претенциозную повестку дня”.

В связи с избранием на пост президента Армении, Армена Саргсяна поздравили также президенты России, Литвы, Китая, Греции, Швейцарии, Хорватии, Сербии, Латвии, Таджикистана, Омана и Лаоса.