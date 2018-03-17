Aрмения встретит иранских туристов постерами «Поздравляем с Новрузом»

Армения подготовила интересную и увлекательную программу для иранских туристов, желающих отметить у нас Новруз.

Как сообщила в беседе с журналистами председатель Государственного комитета по туризму Зармине Зейтунцян, начиная от самой границы, туристам будут раздаваться буклеты и брошюры об Армении на фарси. По ее словам, в мире намечается тенденция к индивидуальному туризму и для удовлетворения интересов туристов нужно соответствующее информационное обеспечение. «Будет работать круглосуточная горячая линия связи с МЧС и полицией, чтобы сделать их пребывание максимально безопасным. Вдоль всей дороги будут установлены постеры с поздравлениями и пожеланиями прия тного пребывания в нашей стране. Это довольно действенный способ, который свидетельствует о нашем гостеприимстве. Специальные постеры будут рассказывать о Нораванке, Джермуке и Татевской канатной дороге, чтобы заинтересовать туристов их посещением», - передает «Арменпресс»- слова З. Зейтунцян. Комитет сотрудничает в этом плане и с мэрией Еревана – постеры на тему Новруза будут размещены в наиболее популярных местах города. Она сказала также, что ожидается рост числа туристов, если не возникнет форс-мажорных обстоятельств. В прошлом году приехало около 220 000 человек, что на 16% превысило уровень 2016 г.

«В этом году увеличено число прямых рейсов из Тегерана. Работаем с посольством Ирана, чтобы в Тебризе, Исфагане и Тегеране провести роуд-шоу для туроператоров для привлечения туристов и из этих регионов».

З. Зейтунцян отметила также несколько случаев негостеприимного отношения местного населения к иранским туристам. Она посоветовала не судить обо всем народе по одному или нескольким лицам и учитывать, что персы – нация древняя с очень богатой культурой.

Иранский Новый год, Новруз, отмечается в день весеннего солнцестояния – 21 марта.