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Российский МИД объявил персонами нон-грата 23 британских дипломата


Российский МИД объявил персонами нон-грата 23 сотрудников посольства Великобритании и потребовал, чтобы они покинули Россию в течение недели, сообщается на сайте ведомства.

Также Москва отозвала согласие на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге. Кроме того, деятельность Британского совета прекращается в связи с неурегулированностью его статуса. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой.




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