Благодаря усилиям Палаты архитекторов будут строиться дома, потребляющие меньше энергии

Союз архитекторов Армении преобразован в Палату архитекторов. Как сообщает «Арменпресс», решение принято 17 марта на 19-м съезде. «Мы должны пересмотреть наши подходы – нужно строить дома, которые потребляют меньше энергии. Большие строения будет трудно содержать», - сказал президент палаты архитекторов М. Минасян и добавил, что это будет основным направлением их деятельности.

По его мнению, можно достичь высот, применяя современные технологии, а строить большие здания не всегда выгодно.

М. Минасян заявил также, что Палата архитекторов будет продвигать вперед новое поколение.

НС РА 6 декабря 2017 г. единогласно приняло закон «Об архитектурной деятельности». На его основе сформирован новый орган – Палата архитекторов.